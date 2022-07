KUULA | Jana Gaškova räägib turunduse kuldreeglitest. Kuidas luua edukas ettevõte?

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Eesti Naine - Kristiina Heinmets Eesti Naise ja Kristiina Heinmetsa podcast - Jana Gaškova 1x 0.25

Kehtib reegel – kui sa pole sotsiaalmeedias, siis sind kliendi jaoks olemas pole. „Eesti turg on väga kontsentreeritud ja väga üle koormatud. Kui veel enne koroonat kehtis turunduses seitsme kontaktsi reegel, et inimesele meelde jääda, siis praegu on see 20-30 vahel ehk kordades suurenenud. Ettevõte peab olema kogu aeg aktiivne ja oma klientide jaoks eetris olema,“ kinnitab Jana. „Tänase turunduse tööriistad on tehtud lihtsaks ja kõigile kättesaadavad, aga sisu loomine ei ole niisama lihtne. See võtab aega, vajab süvenemist ja ideid, on vaja teha häid pilte, kirjutada tekstid ja postitada õigel ajal. Hiljem vaadata aktiivsust, jälgida reklaami tagasisidet ja teha kokkuvõtteid,“ võtab Jana sotsiaalmeedia turunduse olemuse.

Jana lõpetas keskkooli hõbemedaliga ja heast perest pärit tütrena oli tema elutee ette planeeritud, sinna ei mahtunud noorena emarolli sukeldumine ja loobumine prestiižetest töökohtadest suurettevõtetes. Jana oli perfektsionist kuni 30. eluaastani kuni otsustas teha oma elus kannapöörde. Tubli tüdruku kuvand tuli unustada ja alustada tühjalt kohalt, et luua oma ettevõte ja vastutada oma elu eest ise.

„Digiturunduse valdkonna teadmised ei ole eraldi teadmised. Meie eesmärgiks on aidata inimestel oma ideedega edasi minna,“ räägib turundusnaine. Jana kooli satub väga erineva taustaga inimesi - väikeettevõtjad, kes plaanivad alustada ettevõtlusega ja vajavad abi tugeva vundamendi loomiseks, freelancerid, kes soovivad ettevõtetele teenust pakkuma hakata ja inimesed, kes tahavad õppida uut eriala.“ Jana tunnistab, et raha ei ole reklaami nähtavuses peamine, oluline on idee ja teostus. „Turunduseelarve võib olla alates 5 eurost sotsiaalmeedias päevas, aga suurettevõtetes võib see olla ka miljon eurot, mis tuleb jaotada erinevate kanalite vahel. Kõik on suhteline, kuid õnnestunud idee võib teinekord tuua sama suure nähtavus ja kõlapinna avalikkuses nagu hiiglasliku eelarvega tehtud reklaamikampaania.“