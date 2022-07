Naised arutavad: miks Eesti mehed kardavad flirtida? Kust läheb piir flirdi ja lähenemiskatse vahel?

Teaduslik selgitus oleks: flirtimine on loomulik viis hinnata, kas tähelepanuobjekt vastab parima võimaliku partneri parameetritele. Siiski flirditakse ka partneriotsingule mõtlemata, alateadlikult. Igaühel on selleks veidi erinev viis, nii et alati pole kindel, kas vastaspool märkabki, et temaga flirditakse.