Punane Pariisi huulepulk ja vanaema sünnipäev – Leelo Tungal meenutab oma lapsepõlvesuvesid

Vanaisagi oli seda märganud ja kinnitas, et ju ikka jumal on lätlane – vanaema isa oli nimelt läti rahvusest, tema ema aga oli pärit Poolast. Lätlasest jumal pidas vanaema Minna Katarinat meeles, kuigi vanaema mäletas nii läti kui ka poola keelest ainult üksikuid lauseid ja sõnu – oma vanematest ega ka vendadest ei olnud ta juba aastakümneid midagi kuulnud. Teadsin, et sellest ei maksa vanaemaga kõnelda, muidu muutub ta hetkepealt kurvaks ja hakkab taskurätiga silmi pühkima.