KUULA | Sekspoe looja Kirki Kubri rändab julgelt ulakuste radadel

Kahe teismelise tütre ema kirjeldab, et poe „Ulakas kaunitar“ loomise ajal valitses kodumaal „pime aeg“ – seksuaalsus ja eriti naiste seksuaalsus oli tabu teema, millest räägiti vaid suletud uste taga. Ühtlasi oli see ka periood, kus hea palgaga töökohta peeti prestiižsemaks, kui oma pisikest äri omada. Kirki rõõmustab, et nüüdseks on seksi teemade käsitlemine ühiskonnas avameelsemaks muutunud. „Kõige toredam on see, et 10 aasta jooksul on avalikkuse ees naiste seksuaalsusest rääkimisest saanud normaalsus. See on miski, mis ei peaks olema mitte tabu, vaid rõõm. Mida rohkem me naistena julgeme ka sellistel teemadel oma kogemusi jagada, seda enam muutub see normaalseks osaks elust. Seksuaalsus ei ole veidrus, vaid osa inimese elust.“