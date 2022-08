Mul on kuiv tundlik nahk, pean hooldustooteid hoolega valima. Lemmikuks on olnud aastaid Sensai tooted. Jaapanlannade eeskujul puhastan põhjalikult nahka, seejärel joodan-toidan. Vannitoas on mul Sensai Silky Purifying Milky Soap, toonikuks Sensai Lotion II ja Emulsion III Super Moist. Silmakreemiks on Sensai Eye Contour Balm – need on põhiline ABC.