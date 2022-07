KUULA | Suhtejutud: eestlased on tänavu eriti maiad kuumi suvesuhteid alustama

Kui proovida defineerida sõna „suvesuhe“, siis Risto arvates tähistab see vabamat ja lihtsamalt alustatud suhet. Ka on mõlemal saatejuhil kogemusi, kui inimesed on ennast just nimelt suve tarvis teistest suhetest nö vabaks teinud. Heidit on kogenud ka vastupidist – mõned inimesed on enne suve meeleheitlikult partneri otsingul.