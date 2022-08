Edasi läheb õpetus nii, et võtta tuleb 10 naela punaseid peete, sama palju häid siniseid ploome, 1/8 liitrit äädikat... „Väga intrigeeriv,“ jõuab Lia lõppu, kus must valgel seisab: „Kui see kompott mõne nädala seisab, on peetidel täieline ploomi maik.“