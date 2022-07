KUULA | Rita Rätsepp: ma õnnestun iga järgmine kord paremini!

Rita Rätsep on armastatud seriaalide näitlejanna, taskuhäälingu saatejuht, psühholoog ja 3 lapse ema. „Ma olen teinud Eesti Naise podcaste juba peaaegu kaks aastat ja olen südamest väga tänulik selle võimaluse üle. See viib mind kokku inspireerivate ja ägedate inimestega. Tavalise Ritana ei lähe ju inimese juurde ja ei ütle, et tahaksin sinuga vestelda,“ naerab Rita.