Suvi linnas, maal ja Ukrainas

„Suhteeksperdid soovitavad meil kõigil kogu aeg rääkida. Kõnele partneriga, eriti halvast! Peaasi on kõigest rääkida!“ kirjutab Mihkel Raud oma kolumnis irooniliselt. Tema mõte on, et suhetes on asju, mis võiksid jääda välja ütlemata, eriti kui need teevad teisele poolele haiget. Kirjutan Mihkli mõttele kahe käega alla. Jah, on asju, mis võiksid olla välja öeldud, aga negatiivne jutt, millel pole otsa ega äärt, on lõpuks nagu rindeteateid edastav raadio. Pausi on vaja. Nii suhtesse kui ka isiksuse auraks on vaja ka salapära. Kõike pole vaja vast ikka välja pläriseda?