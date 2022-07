Kõigepealt avan Eesti Energia ja uurin, kuidas seisud on. Sel aastal olen kulutanud elektrit 1375 kilovatt-tundi. Kui samas joones jätkata, tuleb aasta lõpus 2500 kWh kokku. Võrdluseks – 2020. aasta tarbimine oli mul 10 600 kWh. Tänavu suudan 8000 kWh kokku hoida! Mis see rahas teeb, ei tea. Lisaks veel see, et eelmisest suvest on mul elektripaneelid katusel ja elektri eest makstakse mulle pigem peale!