Kuidas valida õiget näokreemi?

Niisutav näokreem. Olenemata sellest, kas teie nahk on rasune, kombineeritud, kuiv või küps, on selle niisutamine hädavajalik. Oluline on tähele panna, et kui nahk saab piisavalt niiskust, muutub see säravaks, värskeks ja elastseks. Seetõttu on niisutav näokreem see, mida peaks kasutama iga naine – olenemata vanusest või nahatüübist. Tuleb rõhutada, et näonaha tõhusa ja intensiivse niisutamise tagab hüaluroonhappe või aaloeekstraktiga näokreem. Lisaks on niisutaja esmaabiks dehüdreeritud, väsinud näonahale.

Toitev näokreem. Väga oluline on näonahk küllastada vitamiinide, mineraalide ja muude vajalike ainetega. Ja eriti ettevaatlik tuleks olla kuiva, tundliku näonaha puhul. Seega kui soovite, et nahk saaks tagasi särava ja terve ilme, kasutage toitvat näokreemi. Toitvad näokreemid on rikastatud erinevate väärtuslike ainete, looduslike õlide või naharakkude uuenemisprotsesse soodustavate komponentidega. Samuti on oluline tähele panna, et toitev näokreem on väga vajalik ka küpsele näonahale.

Näokreem kombineeritud, rasusele nahale. Kombineeritud või rasune näonahk nõuab erilist hoolt. Seda tüüpi naha omanikud kaebavad sageli näonaha läikimise või akneprobleemide üle. Oluline on meeles pidada, et kombineeritud või rasuse naha korralik hooldus nõuab põletikuvastaste ja antibakteriaalsete ainete kasutamist. Seda tüüpi nahka on vaja ka niisutada. Niisutavad kreemid ja retinooliga näokreemid sobivad seega suurepäraselt rasusele või kombineeritud nahale. Kombineeritud või rasusele nahale mõeldud kreemi valimisel pöörake tähelepanu selle koostisele, mis peaks sisaldama põletikuvastaseid ja rasvaeritust reguleerivaid koostisaineid.