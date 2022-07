Ma pole nii vana, et ei võiks kanda… …teksat

Kui veel mõne aasta eest oli ainuvõimalik valik liibuv teksalõige, siis nüüd on see stiil otse öeldes surnuks tunnistatud ning hinnas on kõik, mis pigem ülemõõduline või paisutatud. Iseenesest on see hea uudis, sest liibukatega liialdamine tegi muret juba ka arstidele (kokkupressitud lümfi- ja vereringe jm probleemid). Lisaks pole kõiki kehakumerusi halastamatult esile toov mood alati just kõige esteetiliselt nauditavam nähtus. Liibukate taastulek kunagi tulevikus on küll enam kui tõenäoline, kuid praegu peavad moeeksperdid kõige popimaks järgmisi lõikeid: