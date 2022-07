Enamik meist on kokku puutunud jutuveskiga – inimesega, kes aina räägib, märkamata, mis teistel öelda on. Jutupauniku arvates on see õnnestunud vestlus, kui üks räägib ja teised kuulavad. Ehkki üks korralik vestlus peaks koosnema võrdselt nii rääkimisest kui ka kuulamisest.