Bluusimutt Kaisa Ling ja tema intellektuaalne maailm

Mu eluvorm on projektipõhine ja hiljuti sai läbi suur tõlketöö, bluusilaulja B. B. Kingi elulugu, mis on miljon tähemärki pikk. Jeerum, see oli tõesti suur töö! Nüüd on mul vaba aega ja kohe asusin raamatute kallale. Ma loen ilukirjandust, ajalookirjandust, filosoofilisi raamatuid. Elulugusid ma palju ei loe, aga kui puutub asjasse, siis loen neid ka. Ameerika folkmuusiku Woody Guthrie elulugu „Bound for Glory“ oli mu eelmise aasta lugemistest täielik võit. Ja kuidas see on kirjutatud! Sellest on näha, kuidas keel, mida ta räägib, on läbi imbunud rahvalaulust. Et see keel ongi laul ise. See oli nii hea!