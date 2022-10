Suursugusus sobib sellele naisele. Kui ta looks parfüüme, oleksid need rasked ja magusad. Kui ta aretaks lilli, oleksid need lopsakad ja erksavärvilised. Tema koogid ja tordid sobiksid ka kuningakoja pidulauale. Sest nii on Eesti koogikuninganna meelest õige.