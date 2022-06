Kui auto bensiinipaaki suhkrut kallata, jookseb mootor kokku. Miks ma seda siis oma organismiga teen?

„Sa pead kõike mõistlikult tegema,“ räägib personaaltreener mulle iga päev. „Mõistlikult sööma, mõistlikult treenima, mõistlikult magama. See muutus võtab aega, aga kui krõks peas ära käib, on edasine juba lapsemäng. Praegu tegeled sa vigade parandamisega – sööd kolm päeva rasvapirukaid ja nälgid seejärel pool nädalat. Keha ei saa sellest aru: sa väsid kiiresti, töövõime pole endine, und ei tule. Inimene on põhimõtteliselt nagu auto – kui tahad tõhusalt liikuda, tuleb hea kütusega sõita. Aeg on vigade parandamise asemel vigu mitte teha. Ära õgi, mõtle söömisest kui degusteerimisest. Ja ongi korras.“

Üks on mul tänaseks ometi selge. Kui inimene on otsustanud täiuslik olla – mitte peaaegu täiuslik –, siis pole mõtet temaga vaielda. Ega teda veenda, et tegelikult on kõik hästi. Inimene on oma kehaga rahul alles siis, kui ta on suuteline seda rahu tegema. Vastasel juhul eladki halva energia jäävuse seaduses: see ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise. Ning ülekaalustressist saab mure selle üle, ega ma jumala pärast ülekaaluga liiga vähe ei tegele.