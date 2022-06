KUULA | „Ma olen hakanud seda lauset vihkama!“ Suhtejutud: miks me komistame pidevalt valede tüüpide otsa?

Heidit tunnistab kohe alustuseks, et temal on justkui anne leida erinevates olukordades iga kell üles kaht tüüpi mehi: väga introvertseid või väga nartsitsistlikke. Risto pidi selle peale mõtlema ja leidis, et tema komistab ka valede naistüüpide otsa, aga nendel pole seni olnud justkui ühist näitajat.