Naised on oma kehas ebakindlad. Aga mehed?

Üks maskuliinsemaid mehe keha kujutajaid on kunstnik Lembit Sarapuu, kelle loomingu suur ülevaatenäitus kunstimuuseumis väljas on.* Tema tugevalt seksualiseeritud maalid ürgisastest jäigastunud suguelundiga – tõivet, nolguti, kürb, kara, heal lapsel on nimesid palju – võivad mõnegi praeguse neutraalsusmalliga harjunud noore ära ehmatada. Või on hoopis tegu ilu ja õõvastuse kooslusega, mis ühtaegu nii hirmutav kui ka peibutav, nagu küsitakse näituse saatesõnas.