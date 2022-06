KUULA | Suhtejutud: „puhtatõuline lehm“ ehk miks koheldakse uusi suhtluspartnereid kui kariloomi?

Ei, see ei olnud Maalehe toimetusele mõeldud kiri, vaid üks naine oma murega. Nimelt on ta viimasel ajal kohtingutel käies tähele pannud, et mehed kohtlevad teda justkui karilooma, keda soovitakse kodustada. Miks see nii on? Ja miks Risto ennast selles kirjas ära tundis?



Kuula saadet, mõtle kaasa ning saada tekkinud küsimused Heiditile ja Ristole: heidit.kaio@eestinaine.ee