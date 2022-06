Ilma tagala toeta ei sünni silmapaistvaid asju ega suuri võite. Lehte Hainsalu: usaldada tagalat on elutähtis!

Usaldada tagalat on elutähtis. Mida viljakam hernevars, seda toekam peab olema tema tugi, et ta ei lamanduks ega määnduks, et ta kannaks oma kaunad elujõuliseks; see loomusund nõuab taimelt elukestvat pühendumist. Ühiskondlik elukutse – nagu on arstil, piirivalvuril, politseinikul, ajakirjanikul – ja loometegevus – teadlane, kunstnik, kirjanik, baleriin, ooperilaulja – eeldab kestvat valmistumist ja püsivat valmisolekut. Vanasti kõneldi kohustusest oma ande ees, hoolimata ebasobivast ümbrusest, tänapäeval kõneldakse karjääri ja pereelu ühitamisest. Nii vastandlike vajaduste ja püüdlustega ilma tagalata toime ei tulda.