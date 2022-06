KUULA | Vivika Virve räägib avameelselt oma abielu purunemisest: kuidas lahutada edukast mehest?

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

„Otsus lahku minna oli raske tulema. Aastaid valmistasin end ette, et teha see otsus. Viimase hetkeni loodad ja püüad leida lahendusi, aga kui olukord on ikka parandamatult halvaks läinud, siis ei tasu ennast ja peret enam selles halvas olukorras kinni hoida. Laste nimel proovime suhet säilitada, kuid kui pereelu pole ilus ja lilleline, siis kannatavad ka lapsed. Pinged ja vaidlused laste ees pole neile hea,“ ütleb Viivika.

„Kui tegin otsuse lahutada, oli hirm nii suur, et nägin unes oma surma. Uurisin unenäo tähendust ja sain teada, et see on vana ukse sulgemine ja uue ukse avamine. Sain sellest kinnitust, et nüüd on kõik. Enam ei astu ma sammugi tagasi,“ kirjeldab Viivika luupainajalikku kogemust.

Viivika rõhutab, et abi otsida ei ole häbiasi. Kui olukord nõuab, tuleb pöörduda naiste tugikeskuse ja ohvriabi poole. „Oluline on ületada sisemine eitus, et olukord pole nii hull ja ma ei vaja seda. See on enesepetmine. Tuleb valehäbist üle saada ja abi paluda. Ametnikud ja spetsialistid oskavad nõu anda. Mina sain ohvriabist ka juriidilist nõu. See, kui teravaks olukord pärast lahutust võib kujuneda, ei tea keegi ette ennustada.“



Oskus andestada ja leida enda sisemine jõud on kõige olulisem, ütleb Vivika. „Minu uus elu ei puutu minu minevikuga enam kokku. Olen minevikust lahti lasknud, alanud on uus elu.“ Kuula saatest Viivika avameelset ja inspireerivat lugu.