KOLUMN | Tarmo Rajametsa paneelmaja eriskummalised naabrid: uriinijoojast tädike, grandioosne austaja ja Muhu sussiga rott

Hea kolleeg Kadri Karro kirjutas mai algul Eesti Ekspressis sellest, kui tähtis on oma naabritega läbi käia, eriti juhuks, kui elu peaks ootamatusi pakkuma. Ja kui põgus suurtes kortermajades selline läbikäimine õigupoolest on. See tõi meelde need paarkümmend aastat, mis me oma noore (ja hiljem enam mitte nii noore) perega viiekorruselises paneelmajas veetsime.