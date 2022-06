ENi juuninumbri avalood olid kurvad, võtsid pisara silma. Anna Bõkova, kellel on Eesti juured, on koos ukraina rahvaga üle elanud üüratu ülekohtu. „Ühe hetkega löödi kõik me plaanid nagu haprad klaaskuulid kildudeks…“ Võõras võim hävitas nende kodud, lahutas perekonnad... Olen nooruses, ammustel nõukogude aegadel külastanud nii Kiievit kui Odessat. Tõepoolest, kuldne Kiiev ja Odessa kuulus Potjomkini trepp on siiani mu mälestustes.