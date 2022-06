Elusuve saak

Ma olen vanade inimeste fänn. Keskiga on mulle juba tuttav, aga 80 pluss? Torkab silma, et siis on inimesel põhimõtteliselt kaks valikut: olla torssis, vingus ja maailmaga hädas või tohutult helge ja hea.

Kõik meist ei jõua suure vaimse küpsuseni, aga neist, kes jõuavad, hakkab see läbi kumama. Mõned 80aastased löövad nagu lõkkele, sest nende sees on südametarkus ja -teadmine. Vaatan näiteks Fred Jüssit, tema on 87, Arvo Pärt on sama aastakäigu mees, Ülo Vooglaid...