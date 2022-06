Ukrainlanna Eestis: kindla peale plaanin koju naasta, siin pole midagi arutada!

Viimase kuue aasta jooksul elas Julia perekond ohvitserist pereisa töö tõttu võrdselt kahe linna vahel, poole ajast Kiivis ja poole Mariupolis. Sõjapõgenik ise on Krimmist pärit ja tundub, et just sel põhjusel on sõda mõjutanud teda eriti tugevalt: „Kõik on pidevalt sõjast rääkinud. Me ajasime need mõtted eemale. Kuid ma ei välistanud ka sündmuste sellist käiku, sest elasin selle läbi 2014. aastal minu kodukoha, Krimmi, okupatsiooni ajal. Toona ei suutnud ma uskuda, et see on võimalik. Kuid see sai võimalikuks ja see kordus uuesti.“