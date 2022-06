„Paanika ja tunglemine rongijaamas. Peab istuma mis tahes rongile ja sõitma kuhu iganes!“ Olga Lakiza lugu Harkivist põgenemisest

Olga Lakiza on 36-aastane Ukraina sõjapõgenik. Koos tütar Alisaga tuli ta Eestisse 3. aprillil. Vaatamata kogu üle elatud valule näib naine optimistlik: „Mul on hea meel, et sattusin Eestisse, siin saan areneda ja tunda end turvaliselt.“ Tema sõnul oli Ukrainast lahkumine õige otsus – pärast sõda läheb Harkivil taastumiseks väga kaua aega.