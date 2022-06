„Ma tahan olla seal, kus mind vajatakse!“ Sõjapõgenik Aljona ei tea juba kaks kuud, kus on tema lapsed

Aljona Krasnenkova (40) on kogu elu elanud ja töötanud Kiievis. Tema vanem poeg on 23-aastane ja jäi Ukraina pealinna. Nooremad lapsed, kaksikud, on üheksa-aastased. Pärast sõja algust viis tema endine abikaasa poisid ilma Aljona nõusolekuta teadmata suunas ära. Praegu on naine Tallinnas ja püüab kõigest hingest oma laste kohta teavet saada.