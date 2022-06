Veel väärt vahuveine

Kindlasti on palju neid, kellele on Champagne’i maakonnast pärit vahused veinid need kõige-kõigemad. Sama tugevalt võitlevad oma eelistuste eest ka Prosecco joojad või need, kes naudivad uut glamuuritõusu tegevat Franciacortat. Kuid ühed põnevaimad Euroopa vahuveinid pärinevad hoopis Hispaaniast. Cava – nimetus, millega neid vahuveine tähistatakse – tähendab katalaani keeles keldrit või koobast ehk kohta, kus ajalooliselt veine hoiti. 1970ndatel otsustasid Penedèse piirkonna vahuveinitootjad võtta oma veinide nimeks Cava, et eristada neid muudest maailma veinidest, peamiselt loomulikult Champagne’ist.