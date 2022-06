Kui tavaliseks muutus kaaviari maitse

Avades Prantsusmaa 2022. aasta „Michelin Guide’i“ leheküljelt 916, leiad sealt restorani nimega J. M. Pérochon. Tegemist on ühe tärniga pärjatud Michelini restoraniga, mis asub otse Atlandi ookeani ääres. Sealses köögis veetsin ma terve kuu, et aru saada, mis on peamine põhjus, miks ühele restoranile antakse tärn ja teisele mitte.