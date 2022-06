KUULA | Ettevõtja ja koolitaja Signe Ventsel: ära ole ühepäeva liblikas, motiveeri end ise

Signel on oma elu eesmärgid paigas: "Edukas enesejuht on see, kes motiveerib end oma teekonnal ise. Inimeste suurim mure on see, et pannakese eesmärk paika, aga sinna see jääbki, sest allutakse oma sisemisele laiskusele ja mugavusele. Mind inspireerib eesmärk ise, see tuleb enda jaoks lahti mõtestada. Ei tasu olla ühepäeva liblikas. Keskendu 2-3 kuu pikkustele perioodidele," kinnitab edukas Signe. "Tihti uuritakse, kuidas mul on aega teha nii palju sporti. Ma planeerin selle oma päevakavasse sisse nagu koosolekud. Kui on kiire päev, siis hommikuti teen kasvõi 30min kiirkõndi või jooksu. Õhtul saab teha pikemalt ratast või jooksu. Mul on ka sõbrannapäevad ja iseendale olemise õhtud. Sport on oluline ühenduslüli ka partnersuhetes, ühine eesmärk seob," räägib Signe kirglikult.