Esimesest ja teisest armastusest

Ilmselt oli just hea suuvärk see, millega Lembit jäi silma ja kõrva ka Kalju Komissarovile, kes õppis samas koolis ning käis muu hulgas Tombi kultuurimajas rahvateatrit tegemas. Teatris otsiti just parasjagu nimiosalist „Oliver Twisti“ ja Komissarov soovitas Ulfsakit. Etendust lavastas legendaarne teatripedagoog Leo Kalmet, kellega Lembitul kohe soe klapp tekkis.

Üks hea looduse and näis näitlejahakatisel siiski olevat – nimelt omadus ennast ega elu mitte ülearu tõsiselt võtta. See lubas tal näiteks nooruses teatri kõrvalt palgalisaks Viru varietees töötada. „Õnneks algas see „tööpäev“ siis, kui teatrietendus juba lõppenud oli,“ on Lembit kirjeldanud. „Pidin seal tegema abituid tantsuliigutusi, laulma koleda häälega ja lõpuks peksa saama. Muide, see oli üsna tuntav rahaline lisa tollasele teatripalgale.“