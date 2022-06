Terve surmani

25 sajandit tagasi ütles Hippokrates: Haiguse tõelised ravitsejad on meie sees peituvad loodusjõud. Umbes-täpselt 4 sajandit tagasi nentis Voltaire: Meditsiin on haige lõbustamine sel ajal, kui loodus ravib. Loodus on teadagi pika toimega, me peaks endale andma aega vahetevahel haige olla ja seejärel aega terveks saada, et tervist teadlikult nautida. Seda võidi ka enesele lubada tollal, kui päeva kulgu näitas päikesering, ent tänast päeva mõõdavad tuhandiksekundid nagu kiirlaskumisel. Me oleme kellainimesed, meil on päevakava, selle mugavus on teinekord nagu kupjapiits ka laste turjal, sundides neid magama heitma ja üles tõusma, ilma et keha valmis oleks. Tornikell ja keharakukell näitavad teineteise suhtes nihestatud aega, aga me ei märkagi seda. Ka aknatagust ilma ei näe enam, ruloo on arvuti pärast all, ja mobiili pärast ei näe tänaval pärnade õitsemist.