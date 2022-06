Üks väike flirt ei ole liiast

Teaduslik selgitus oleks: flirtimine on loomulik viis hinnata, kas tähelepanuobjekt vastab parima võimaliku partneri parameetritele. Siiski flirditakse ka partneriotsingule mõtlemata, alateadlikult. Igaühel on selleks veidi erinev viis, nii et alati pole kindel, kas vastaspool märkabki, et temaga flirditakse.

Hommikune Tallinna–Tartu buss.

„Koht kolmkümmend kaks, head reisi!“

„Kas te vett ka müüte?“

„Jah, üks euro, kui te pole VIP, te ei ole, VIPile on tasuta...“

„Kuidas te teate, et ma VIP pole, kas see on mu näost näha?“

„Ma nägin seda pileti pealt... aga mul on just teie jaoks sinna armatuurlauale pudel vett valmis pandud...“

„Oo kui armas, see on siis mitte-VIPi eelis!“

„Meeldivat reisi teile!“

Meeleolu sillerdab, tõotab tulla tore sõit ja hea päev.

Sõbranna sünnipäeva tähistamine.

Sünnipäevalapse 50. aastates meessugulane on abiks tordi jagamisel. Mida peenema pihaga kooginõutaja, seda spetsiaalsemaks läheb mehe pakkumine: „Kas paneme selle maasikatega tüki? No šokolaadikaunistusest ikka ka tükikese... oot, võtame veel viinamarju siit kõrvalt juurde...“ Noorik naeratab veidi abitult – kas ei taba nooti või pole seda õiget magusaisu.

Kui see pole flirt, mis see siis on?