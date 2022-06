Moeankeet: Lummajaga lööv

Glamuursed peakaunistused on QLRi kaubamärgiks saanud. Kust idee tuli?

Peakatted ja -kaunistused on mulle alati meeldinud, kuid läbides sulelillede valmistamise kursuse, tundsin, et olen leidnud, mida otsinud. Võlub sule kergus ja graatsia ning lõputud võimalused, mis sulgedest luua saab. Nii valmistatud peaehted on kerged kanda ja efektsed.