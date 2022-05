KUULA | Ettevõtja Siret Liivamägi: kui pea veab alt, siis nina mitte kunagi!

Eesti Naiste Konjakiklubi sai alguse kelgumäelt: "Olin koos teise emaga lastega kelgutamas. Ta pakkus mulle lonksu konjakit... ja tekkis kuidagi soov selle maailmaga rohkem kokku puutuda. See tundus nii maagiline, sellega kaasneb oma kultuur ja sajandeid seda traditsiooni viljelevate perekondade ajalugu. Soovisime astuda konjakiklubisse, kuid naised ei olnud sinna oodatud. Nii lõime endale oma klubi. Naiste jaoks. See oli esimene naistele mõeldud konjaki klubi maailmas," valgustab Siret oma ühe ettevõtmise juhuslikku algust.



"Minu vanemad lahkusid kui olin väga noor. Peale ülikooli lõppu tuli ellu jääda ja instinktidele tuginedes oma elu juhtides on paljud ettevõtmised sellistest juhustest alguse saanud," kinnitab Siret. Naine, kes Tartust Tallinnasse sattudes ei teadnud, kuidas jõuda Nõmmelt Lasnamäele bussiga, aga hüppas pea eest juhtivale ametile.

Ühe poja ema ütleb: "Oma tütrele annaksin ma teistsugust nõu. Vahest ei peaks naisena oma elu meesenergia keskel üles ehitama, veidi rohkem loovust, naiselikkust ja mitte nii palju rabelemist oleks hea." Siret emadusest palju ei räägi, sest tema elukorraldus on nii tihe. "Lapsevanemate roll on oma lapsi ninapidi erinevatesse kohtadesse toppida, olenemata, kas see lapsele sellel hetkel meeldib või ei. Kui kaasame neid oma tegemistesse, siis nad saavad suurematena oma valikuid ise teha. Oluline on oskus näha maailma suurelt ja see tuleb ainult läbi oma kogemuste," kinnitab Siret. "Oluline on lapsele kaasa anda oma väärtushinnangud, et laps tunneks tingimusteta piiritut armastust. Olla ise eeskujuks ja mõelda vanemana, mida me teeme laste juureolekul," lisab Siret.

Kuula podcastist, kuidas juhib see naine kütuseäri Poolas, mis võlub Siretit Portugalis ja mis on need paigad kuhu emadena peame oma lapsed ninapidi pistma, et nad mõistaksid maailma suuremalt. Uute ettevõtete loomine on heade juhuste kokkusattumine segatud töökuse ja vürtsitatud intuitiivse õnnega.