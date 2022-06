Ma pole nii vana, et ei võiks kanda... ...nahkjakki

Motoinimesed on seda alati kandnud, samuti rokkarid; tavainimesed harvem, poliitikud enamasti mitte. Kuid nüüd andis naksakas Soome peaminister pressikonverentsi, moto-nahkjakk seljas! See ootamatu ninanips puritaanlike kleidikeste ja kostüümide dresskoodi maailmas on midagi, mis on tõstnud mootorratturijaki tähelepanu orbiiti. Lisaks senistele nimedele – biker’i-jakk, mc-jakk, motojakk – võib nüüd öelda ka sannamarinijakk.