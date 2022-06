„Ma tahan lihtsalt koju.“

Tatjana astub kohvikusse ja nähes mind, lehvitab rõõmsalt. Tema käes on eesti keele õpik, pärast meie kohtumist ruttab ta tundi Tartu Rahvaülikooli. Eeskätt tunnen huvi, kuidas ta just Tartusse sattus. Vastus on lihtne: kaks aastat tagasi tuli Eestisse tema tütar, kes läks Tartu Ülikooli bioloogiat õppima. Tatjana on käinud tütrel kaks korda külas, kuid pole ette kujutanudki, et jääb siia kauemaks.