„Mäletan veel Rafaello ja musta leiva maitset!“

Selle haiguse korral kahjustavad teraviljades (nisus, rukkis, odras) leiduvad valgud inimese peensoole limaskesta nii, et selle hatud järk-järgult hävivad. Nendel hattudel on aga kanda väga tähtis roll: just nende kaudu imenduvad organismi toitained, mida meie keha toimimiseks vajab. Kahjustunud peensoole tõttu tekib organismis elutähtsate valkude, vitamiinide ja mineraalainete puudus, mis omakorda loob soodsa pinnase igasugu haiguste tekkeks.

Ka kuus aastat tagasi tsöliaakia diagnoosi saanud Elisabeth Rooväli (31) tundis end juba pikemat aega kehvasti. Tal oli hommikuti süda paha, ta oli pidevalt väga väsinud ja tal tekkis depressioon. „Arst tegi vereproovi ja selgus, et mul on kilpnäärme alatalitlus. Ravimitega sain küll kilpnäärme näitajad umbes pooleteise aastaga paika, kuid kehv olemine, südame läikimine ja väsimus jäid ikkagi,“ räägib ta.

Elisabethil juhtus olema asjalik perearst, kes noore patsiendiga kaasa mõtles ja aina kehva olemist kurtvale naisele tsöliaakiatesti välja pakkus. Vereproovist selgus, et tsöliaakiale viitavad näitajad on täiesti „punases“. Edasi viis Elisabethi tee juba kiiremas korras gastroenteroloogi juurde „mõõka neelama“ ja selguski lõplik tsöliaakia diagnoos. „Mäletan, et perearst luges mulle veel sõnad peale, et ärgu ma enne lõplikku diagnoosi gluteeni toidust välja jätku. Paljud teevad seda omast tarkusest ja tulemuseks on vale diagnoos.“