KUULA | Reet Härmat: ükski naine ei taha peret lõhkuda

Reet on loonud oma ökoloogilise kehaõlide sarja Öli. Vähesed teavad, kui keeruline on olnud tema isiklik elu ja kui raske oli tal alustada üksi koos oma väikese pojaga otsast peale, kui pangakontol ei olnud ühtegi krooni. “Saare naine saab alati hakkama! Kasvatab üles viis last ja kantseldab ka mehe ära,“ naerab Reet. “Võtsin lahku minnes vastu otsuse, et ma ei hakka poega oma isa vastu häälestama. Mul oli erakordselt raske hakkama saada, pidin üksi korteri üürima ja kõik nii enda kui poja kulud kandma. Ka eksil olid rasked ajad ning mingit toetust temalt oodata ei olnud. Sellised olukorrad muudavad sind leidlikuks ja sa avastad endas peidus olnud ressursid. Teadmine, et ma ei pea oma mehe tegude eest enam vastutama, andis meeletu kerguse. Tal on hea süda, aga tuli oodata kuni tema egoperiood läbi saab. Alles siis meie suhted taastusid,” meenutab Reet rasket perioodi.