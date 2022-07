„Ma ei ole turist, ma elan nii!“

„Kõige suurem asi oli otsus, et ma lähen. Edasi olid hästi praktilised asjad,“ meenutab Pärle. Plaan oli minna igasuguste ajaliste piiranguteta – ta ei andnud ka lubadust kindlal kuupäeval või aastalgi tagasi tööl olla. „Ma sain minna seetõttu, et olin oma eluga heas seisus: minu ema on kõbus, laps on täiskasvanu, finantskohustused olid ületatavad. See poleks olnud võimalik kümme aastat varem – kui sul on kool pooleli, lapsed, kohustused, siis sa lihtsalt ei lähe teadmata ajaks teadmata kuhu.“