“Kuidas ma varem aru ei saanud, et ta nii tore mees on?“ Anu valus lugu armukolmnurgast ekskallimaga

Juba mõnda aega tundis Anu end abikaasa Ivari kõrval kodus kummutina – et ta on keegi, kelle sahtlitest võetakse, mida parajasti vaja, aga vastu ei anta midagi. Ta oli absoluutselt täiuslik naine. Aga kaua sa ikka hea naine oled, kui sind lihtsalt tarbitakse? Mees oli nii hõivatud oma autospordihobiga, et unustas kaasa ära. Anu oli enesega ummikus, käis isegi psühhoteraapias. Sai justkui abigi, aga miski kusagil ikka kripeldas.