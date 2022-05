"Elementaarset viisakust napib nii meie parlamendis kui ühismeedias. Põhjakihtidele omane rämekeelsus voolab ülalt alla"

Vabadus ja vastutus on kaks otsapidi kokku kuuluvat mõistet, kolmandana, alusena, võiks lisada väärikuse; nõnda saame võrdhaarse kolmnurga – tekib pind, millel püsides on võimalik olla inimene. Täielik vabadus on ühelt poolt väline ja üldine: riiklik iseseisvus. Samas on see sisemine ja isiklik: indiviidi iseseismine, omal jõul toime tulemine. Väärikus on südametunnistuse ja eetika põhimõiste: eneseuhkus, eneseväärtustamine, seega inimese küpsuse mõõt. Vastutus aga on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmise eest.