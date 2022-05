"Su punane džemper mõjub ärritavalt!" Moeküsimus: kas keskeas on värvilised riided sobimatud?

Oma seisukohti tuleb ikka kaitsta! Mood on selleks kõige süütum ja ohutum viis. Värvi selga valides karta, et järsku see kellelegi teisele ei meeldi, oleks küll liigne altruistlikkus. Maailm ei kuku kummuli, kui kolleegi punane ärritab. Piiramistest pimestatud oludes on riietus õnneks igaühe vaba valik.