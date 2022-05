Oluline on, et tantsupartnerid omavahel hästi sobiksid. Lisaks peavad tantsijad klappima treeneriga, treenerid omakorda lapsevanematega ja vähem tähtis pole ka see, et tantsupartnerite vanemad omavahel hästi läbi saaksid. Sellise ideaalse kombinatsiooni saavutamine on äärmiselt keeruline ja tihtipeale see ei õnnestugi. Tulemuseks suured draamad, solvumised ja palju pisaraid.