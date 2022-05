Kokaraamatute autor, toiduterapeut ja fotograaf Hele-Mai Alamaa (48) on läbinisti väliinimene – värskes õhus on tal valminud äsja ilmunud raamat “Metsapoole maitsed. Taimed ja toit” ning tema õuesolemise riided ei vea alt ka siis, kui juulikuus lumi on maas.