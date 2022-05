Parim meelelahutus on mäng ja trenn koos: geopeitus on kui võlumaailm, millest on parem „mugudele“ mitte rääkida

Eestimaa aarde­kaardil on ligi 5000 aaret. Seda kirjutades rikun ma geopeituse esimest reeglit: geo­peitusest me ei räägi. Välja arvatud siis, kui seda mõnele uuele mängijale tutvustada tahame. Ja praegu me tahamegi, sest see on väga lahe meelelahutus!