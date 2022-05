NÕUANNE | “Kassipiss mustasõstrapõõsal” või Chablis ülemiselt riiulilt – kuidas valida valget veini?

Valge vein on meeleoluvein, seda valitakse paljuski hea seltskonna kokkukõlamise hõlbustamiseks. Kuid valge vein on ka suure­pärane toiduvein. Ebaõiglaselt peetakse valget veini lihtsaks valikuks – ühed maailma võimsamad ja vingemad veinid on just valged. Rääkimata sellest, et nii šampanjasid kui ka planeedi väärtuslikemaid dessertveine valmistatakse valgetest marjadest.