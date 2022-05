KUULA | Suhtejutud: kui ehitaja läheb advokaadiga kohtingule, kas see suhe on juba eos läbi kukkunud?

Saatejuhid Heidit ja Risto said seekord kirja kuulaja Laurilt: „Palju räägitakse sellest, et "see inimene pole minu liigast" või "ma tean oma väärtust". Kas kõrgharitud naine saaks suhelda ka keskharitud mehega? Ma mõtlen, et kas Eestis on klassiühiskond? Kui ehitaja läheb näiteks advokaadiga kohtingule, kas see on juba ette hukule määratud suhe?"