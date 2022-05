KUULA | Luues sisemise rahu enda sees, suudame paremini kontrollida ka oma mõtteid

Miks ketravad meie peas mõtted? Mis on neutraalne etalonseisund ja kuidas see aitab mõtteid juhtida? Saates räägitakse kollektiivsest mõtlemisest ja selle mõjust üksikisikule. Mida tähendab, et me elame duaalses maailmas ja kuidas see mõjutab meie mõtlemist?

Mis on ohvripositsioon? Kui lõpetame võitluse, hakkavad tulema ka vastused. Mille vastu ma võitlen ja mis tekitab minus seda võitlust? Tunne on alateadvuse kaaneke, mille all on peidus mõtted. Kas minevikku saab muuta? Me ei saa kustutada oma mõtteid, vaid saame muuta hinnangut.

Saates jagab Ylar ka oma kogemusi, kuidas mõtleb tema oma mõtted selgeks.

“Mõtted võivad ravida keha, kuid keha ei saa ravida mõtteid – mõtted peavad olema tervemad kui keha. Mõtted kujundavad Sinu elu. Aju ei erista välismaailmas toimuvaid sündmusi nendest, mis on meie mõtetes. See annab meile vabaduse luua oma elu. Aga me peame teadma ja suutma kasutada õigeid vahendeid.“ – IIKA keskuse juht Ylar Lindepuu

Kui meie sees on sisemist rahu rohkem kui sisemist müra, siis me ka kontrollime oma mõtteid rohkem.

Kuula saadet Delfi Taskust

