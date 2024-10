„Kohtasin naist, kes on väga sinu moodi...“ Ülo Soosteri seni rääkimata armastuslugu

Igatahes tundub kahtlaselt esoteerikasse kalduv filmiepisood, kus näidatakse Soosteri varajasi pilte, millel tumedate juustega noor naine – ja räägitakse, nagu oleks kunstnik imeliselt ette näinud oma tulevast abikaasat. Tõsi, neiu piltidel on Lidiaga väga sarnane. Kuid vähesed teavad, et kaks tähtsat naist Ülo Soosteri elus – koolipõlve­kallim Ellen Sibrits ja hilisem abikaasa Lidia Serh – olidki väga sarnased. Ja naine, keda Sooster on kujutanud enne Lidiaga kohtumist, on tollane Tartu ülikooli prantsuse filoloogia tudeng Ellen.